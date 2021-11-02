Суд изменил меру пресечения Медведчуку по одному из уголовных дел

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, возложив на него личные обязательства. Решение принято по эпизоду о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей и будет действовать до 31 декабря 2021 года.



При этом Медведчук останется под домашним арестом в рамках другого уголовного производства.



После заседания Медведчук сказал, что «не видит никаких оснований для избрания какой-либо меры пресечения». Он назвал избрание меры пресечения незаконными и политически мотивированными, передает «Интерфакс-Украина».



Ранее Офис генпрокурора сообщил, что предельный срок в шесть месяцев пребывания Медведчука под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно.



Мера пресечения в виде личного обязательства предполагает прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.



Несмотря на смягчение меры пресечения в одном из уголовных производства, Виктор Медведчук остается под круглосуточным домашним арестом по второму уголовному производству, в котором его обвиняют в государственной измене и содействии террористической деятельности.

В рамках первого уголовного производства 11 мая Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.



В рамках второго уголовного производства 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 — начале 2015 года. 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.



