Суд продлил Медведчуку арест по делу о поставке угля

В понедельник, 10 января, суд продлил домашний арест народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку. Печерский районный суд продлил подозреваемого народному депутату домашний арест на 60 дней в рамках дела о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса.



В рамках первого уголовного производства 11 мая Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. 2 ноября Печерский районный суд Киева изменил ему в этом эпизоде меру пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.



В рамках второго уголовного производства 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля из Донбасса в конце 2014 — начале 2015 года. 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест.



17 декабря Киевский апелляционный суд оставил народного депутата под домашним арестом по второму эпизоду предъявленных ему обвинений — о поставках угля с неподконтрольной части Донбасса.