Минобороны: Операция по спасению военных с «Азовстали» имеет несколько этапов

Операция по спасению украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» в Мариуполе имеет несколько этапов. Об этом заявила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.



«Продолжается операция по спасению — это во-первых. Во-вторых, продолжаются переговоры. Потому что сама операция по спасению имеет несколько этапов», — сказала она.



Маляр подчеркнула, что «этот процесс очень чувствительный».



«Любая информация, которую мы огласим публично, может повредить и самому процессу, и нашим защитникам», — добавила она.



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16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, за первый день в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



По данным Минобороны РФ, за два дня с «Азовстали» вышли в общей сложности 959 военных.



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».



Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».