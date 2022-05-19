Минобороны РФ: Более 1700 украинских военных уже покинули «Азовсталь»

За минувшие сутки с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышел и сдался в плен 771 украинский военный, сообщает министерство обороны России.



Там уточнили, что 16 мая в плен сдались в общей сложности 1730 военных, в том числе 80 раненых.



В Минобороны РФ также уточнили, что раненых украинских военных с «Азовстали», которые нуждаются в стационарном лечении, везут не только в больницы Новоазовска, о чем сообщалось ранее, но и Донецка.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и командир батальона пророссийских сепаратистов «Восток» Александр Ходаковский говорят, что на заводе еще остаются украинские военные и процесс выхода не завершен.



Также Пушилин отказался подтвердить или опровергнуть взятие в плен замкомандира полка «Азов» Святослава «Калины» Паламара. Накануне он сообщал, что командование полка «Азов» еще не покинуло территорию «Азовстали».

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». Украинские власти приводили данные только за первый день. Так, согласно Минобороны Украины, за 16 мая в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по возвращению домой украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» имеет несколько этапов.



Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».



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