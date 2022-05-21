Росгвардия и «кадыровцы»: На блокпостах вокруг Мариуполя оккупанты усиливают фильтрацию

Российские оккупанты усиливают фильтрацию на выездах из Мариуполя и проводят ротацию. Коллаборантов и представителей так называемой «народной милиции ДНР» меняют на представителей росгвардии и «кадыровцев». Об этом сообщил со ссылкой на источники в городе советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Кроме того, оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля/блокпосты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти фильтрационный контроль. Фактически с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны», — написал он в своем телеграм-канале.



Андрющенко призвал всех, кто доверившись пропаганде оккупантов собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей, — не делать этого.



«Сейчас вы должны помнить — это дорога в один конец. Берегите себя. Мы продолжаем работать над эвакуацией», — добавил советник мэра Мариуполя.