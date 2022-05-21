Оккупанты держат в «фильтрационных лагерях» почти 4 тысячи мужчин из Мариуполя

Оккупанты ускорили вывоз мужчин из разбомбленного Мариуполя в «фильтрационные лагеря». Сейчас там находится уже почти 4 тысячи мужчин. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем телеграм-канале.



По ее словам, такие лагеря находятся в Безыменном и Казачьем Новоазовского района в оккупированной части Донецкой области. Количество удерживаемых там людей выросло вдвое только за последние две недели, и ни один пока не вернулся из этих лагерей.



«Мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам. Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут "мобилизованы" в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО. Для этого наших граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России», — рассказала Денисова.



Она подчеркнула, что захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.