С учетом тех, кто вышел с «Азовстали»: «ДНР» назвала количество военнопленных

Более 5 тысяч украинских военных находятся в плену на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом заявил глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин.



Пушилин уверяет, что с завода «Азовсталь» вышли 2439 человек, сейчас их держат на временно оккупированных территориях.



«И до этого было порядка 3 тысяч человек», — заявил глава группировки.



Он уточнил, что речь идет о периоде с начала войны РФ против Украины. Среди 3 тысяч человек — военные различных подразделений.



Военнопленные, как уверяет Пушилин, содержатся «в приемлемых условиях».

Министерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию. Российские СМИ писали, что часть «азовцев» вывезли в Россию, это признали и в самой «ДНР».



Власти Украины число вышедших с «Азовстали» не озвучивали.



Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».