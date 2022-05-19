СМИ: Военных с «Азовстали» отправили в следственные изоляторы Ростовской области

Часть военных полка «Азов» и морских пехотинцев вооруженных сил Украины, которых находились на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, доставили в следственные изоляторы Ростовской области. Об этом пишет российское издание «Дон24».



Уточняется, что 89 человек отправили в Таганрог, еще часть в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.



Из Таганрога их будут распределять дальше, пишет издание 161.ru со ссылкой на свой источник в силовых структурах Ростовской области.



Глава ростовской ОНК Игорь Омельченко предположил, что военных разместили в СИЗО-2, которое, по его данным, освободили от арестантов. Официально эта информация не подтверждалась. Преcс-служба главного управления ФСИН по Ростовской области 18 мая ответила на запрос издания «РБК Ростов», что не располагает такими данными.