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В «правительство ЛНР» тоже назначили россиянина

09 июня 2022, 12:34

В «правительство ЛНР» тоже назначили россиянина

Владислав Кузнецов Владислав Кузнецов

Бывший вице-губернатор Курганской области РФ Владислав Кузнецов стал «первым заместителем председателя правительства» группировки «ЛНР».

Согласно сообщению «правительства», Кузнецов был назначен указом главы «ЛНР» Леонида Пасечника.

Владислав Кузнецов родился 18 марта 1969 года в Москве, окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. 

Трудовую деятельность начал в 1992 году менеджером государственно-общественной организации «Фирма «ИСТЭК». До 1994 года работал менеджером акционерного общества закрытого типа «Верещагин и К». С 1994 года занимал разные должности в Московском акционерном банке содействия предпринимательству. Затем был назначен заместителем начальника управления коммерческого банка «Российский капитал», консультантом управления инвестиционной компании «Тройка Диалог».

В 2002 году Кузнецов стал директором департамента, управляющим директором акционерного коммерческого банка «Доверительный и инвестиционный банк». До 2009 года работал заместителем руководителя службы корпоративной политики открытого акционерного общества (ОАО) «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», заместителем главы представительства акционерного общества «Сибур-Европа ЛТД», Швейцария.

С 2009 по 2012 год занимал должности заместителя генерального директора закрытого акционерного общества (ЗАО) «Сибур-Моторс», генерального директора ОАО «Полиэф», общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Сибур-ПЭТФ», ЗАО «Сибур-ПЭТФ-ПЭТФ».

С 2013 года — директор полиэфирной цепочки ООО «Сибур», затем советник генерального директора компании «Сибур». Одновременно с этим являлся депутатом государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан. 9 января 2019 года был назначен на пост вице-губернатора Курганской области РФ.

Накануне заход российских чиновников в «правительство» произошел и в «ДНР». Денис Пушилин подписал «указ» об увольнении главы «премьер-министра» Александра Ананченко, в отставку был отправлен также весь состав «правительства».

Новым главой «правительства ДНР» назначен россиянин Виталий Хоценко. С 2019 года он занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли РФ. До этого работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

«Вице-премьером ДНР» стал также россиянин — Евгений Солнцев. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ.

Кадровые перестановки в «правительстве ДНР» связывают с влиянием первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, который весной стал новым кремлевским куратором «республик» Донбасса.

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