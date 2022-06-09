В «администрации» Пушилина и у нового «премьера ДНР» появились заместители из России

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назначил нового «первого заместителя руководителя своей администрации» и нового «заместителя председателя правительства». Соответствующие «указы были опубликованы на сайте главы «ДНР» вечером 8 июня.



«Первым замруководителя администрации главы ДНР» назначен Александр Константинович Костомаров. С 2021 года он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области России.



«Заместителем председателя правительства ДНР» назначен Евгений Александрович Солнцев. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ, до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО «РЖД».

Также 8 июня Пушилин отправил «кабинет министров» в отставку и назначил нового «премьер-министра ДНР». Этот пост занял россиянин Виталий Хоценко, который до этого возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.



Кроме работы в правительстве, Хоценко также участвовал в конкурсе «Лидеры России» и «школе губернаторов» — проектах, которые ассоциируются с первым заместителем главы администрации президента России и новым куратором «Л-ДНР» Сергеем Кириенко.



Именно с фигурой Кириенко, который отвечает в Кремле за присоединение Донбасса к России, связывают смену «правительства ДНР».