ТАСС: Пленных командиров с «Азовстали» вывезли в Россию

Заместитель командира «Азова» Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной «Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, были вывезены в Россию для «проведения следственных действий».



Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.



Этапирование Паламара и Волынского в РФ произошло с подконтрольной «ДНР» территории.



Источник агентства добавил, что в Россию также вывезли других офицеров «различных украинских подразделений».



Он не уточнил, в какой регион РФ и командиры каких украинских подразделений еще были этапированы.



Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что на территорию Россиивывезли более тысячи украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе.

Выход украинских военных с завода «Азовтсаль», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».