Более тысячи бойцов с «Азовстали» этапировали в Россию

Более тысячи украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы на территорию России для проведения «следственных действий». Об этом сообщило российское агентство ТАСС.



Следствие намерено в ближайшее время отправить в Россию еще часть украинских военнопленных, - утверждает источник агентства в правоохранительных органах.



«В ближайшее время после проведения очных ставок с рядом военнопленных следствие также планирует направить их в Россию», - заявил он.



По его словам, в Москве могут находиться более 100 человек, «среди которых иностранные наемники, сдавшиеся в Мариуполе».

