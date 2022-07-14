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Украина организовывает гуманитарный коридор для эвакуации людей из Святогорской лавры

14 июля 2022, 22:53

Украина организовывает гуманитарный коридор для эвакуации людей из Святогорской лавры

Украина работает над установлением режима «тишины» и организацией гуманитарного коридора, чтобы эвакуировать мирных жителей из Святогорской лавры. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

По данным ведомства, на территории Святогорской лавры, которая подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны оккупантов, до сих пор находится около 600 мирных жителей.

«Около 70% из них – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий. В дальнейшем из-за обстрелов мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора», — сообщили в ГУР МО.

Отмечается, что около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры. Часть из них, из-за ранений, возраста и болезней находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможной их эвакуацию. Для них организуется доставка еды, воды и медикаментов, также пострадавшим предоставят необходимую медицинскую помощь.

«Чтобы предотвратить возможные провокации и сохранить человеческие жизни, Украина готова приобщить международных посредников для содействия в организации гуманитарного коридора», — добавили в ГУР МО.

1 июня территория Святогорской лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священнослужителей получили тяжелые ранения.

7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска находится под российским контролем. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня. 

Мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.

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