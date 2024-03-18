Частушки, автомати та завищена кількість виборців. Підсумки псевдовиборів президента РФ в окупації

"Вибори" на окупованому Донбасі. Кадр із відео

Так звані вибори на непідконтрольних Україні територіях пройшли без сюрпризів. Кремлівські проксі перетворили це дійство на абсурд. Виборців закликали голосувати «пряником» — частушками, танцями та роздачею їжі. А також «батогом» — членів комісій супроводжували озброєні люди. На відміну від самої РФ, де в скриньки виливали зеленку і підпалювали кабінки для голосування, в окупації все пройшло нібито ідеально. Явка напрочуд висока, Путін — абсолютний лідер. Хоча за умов примусу це неможливо.

«Прозорі скриньки забезпечують прозорість виборів та довіру до системи»

«Вибори», що пройшли, на захоплених територіях — не перше так зване голосування в окупації. Восени 2022 року був «референдум» про приєднання до РФ, за рік — обрання «депутатів місцевої влади». Враховуючи вже певну історію незаконних виборів, в організації процесу проглядаються певні тенденції. Наприклад, формат. В окупації легітимними виборами називають голосування на багажниках автомобілів, на дитячих майданчиках, в машинах та інших найнесподіваніших для цього місцях. У демократичних країнах подібна організація взагалі неможлива, але в так званих «нових регіонах» РФ псевдовибори на лавці біля під'їзду не лише вважають нормальними та прозорими, а й без питань зараховують результати такого «голосування».

«Дострокове голосування» у Донецьку. Фото: «ДАН»

Чи варто в цьому випадку чекати на інші атрибути реальних виборів? Таємниця голосування не дотримується, бюлетені більше нагадують звичайні папірці, професіоналізм міжнародних спостерігачів викликає питання.



«Я побачив, що всі бюлетені є достатньо захищеними. Після того, як люди проголосують, вони поміщаються у прозорі ящики, що забезпечує прозорість виборів та довіру до системи», — каже «спостерігач» з Намібії Номен Моріс Манусеп.



Кремлівські проксі дуже пишаються такими міжнародними спостерігачами, які здебільшого є представниками третіх країн. Їх показують на всіх місцевих каналах, нібито у такий спосіб легітимізуючи весь процес. Окупантів, ймовірно, не особливо хвилює, що саме ці «спостерігачі» кажуть. Адже слова про прозорість урн виглядають, як тролінг. Подібними фразами, а також танцями та частушками біля виборчих дільниць ставленики РФ самі перетворюють так звані вибори в театр абсурду, ніби демонструючи: у фейкових «республіках» може бути тільки так.

Голосування під дулом автомата

На цей раз незаконні вибори розтягнули на півтора тижні. Дострокове голосування нібито було пов'язане з безпекою, але насправді окупаційні адміністрації, ймовірно, все ж таки переживали про явку. Тому, щоб стати передовиками у всій РФ, голосування почалося так рано. Щоб точно ніхто не проігнорував вибори, залучили військових. Як сказав голова «ЦВК ДНР» Володимир Висоцький, мета цього — виключно спокій учасників процесу. Хоча на тлі того, що вибори взагалі не повинні проводитися в місцях бойових дій або в безпосередній близькості від них, це звучить як черговий глузування.



За інформацією правозахисника, голови Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павла Лисянського, кількість силовиків, які обходили квартири разом із членами комісій, збільшилася втричі порівняно з «виборами» восени 2023 року.



«Силовики окупанта одягнені у спеціальну амуніцію, у вересні ходили лише у формі. Таким чином намагаються чинити психологічний тиск на людину, яка розмірковує не брати участь у псевдовиборах. Якщо людина починає відмовлятися чи сперечатися, її одразу затримують, тому кожну мобільну групу “членів комісій” супроводжує додатковий екіпаж силовиків», — пише Лисянський.



У мережі справді можна знайти не одне відео, як членів дільничних комісій супроводжують люди у військовій формі зі зброєю. Важко собі уявити будь-який опір чи відмову голосувати під дулом автомата.

Проголосував — отримав повістку

Щодо дострокового голосування, то воно проходило спочатку у селах, потім у містах. Причому взагалі неясно, за яким принципом приходили в будинків до людей. До псевдовиборів окупаційна влада анонсувала, що достроково зможуть віддати свій голос пенсіонери, маломобільні люди та військові на передовій. Але, переглянувши численні відео, зрозуміло: голосувати заздалегідь примушували всіх незалежно від віку. Людина, яка перебуває в окупації, на правах анонімності розповіла «Новинам Донбасу», що жодних заявок на дострокову участь у так званих виборах вона не подавала, але до неї все одно прийшли зі скринькою та двома росгвардійцями. Рознарядку про дострокове голосування одержали і комунальні підприємства. Як розповіло ще одне джерело у Донецьку, співробітників обласної травматології 15 березня наполегливо просили проголосувати.



«Усім працівникам поставили завдання прийти на вибори та проголосувати за Путіна, причому створювати святковий настрій, брати із собою сім'ї, фотографуватися біля дільниць. Контроль там тотальний. Спеціально нагнали понад тисячу спостерігачів, набраних зі студентів, курсантів. Кожному керівнику школи чи іншої установи наказано прибути та проконтролювати, чи прийшли його люди та проголосували. Тиск на людей дуже сильний. Погрожують і зарплати не платити, і пенсії», — коментує голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Насправді, окупанти навіть особливо не приховували, що бюджетників змушували голосувати. Наприклад, федеральне ЗМІ «РИА Новости» показало, як члени комісій прийшли на підприємство «Донбасгаз». Працівники прямо у формі вишикувалися в чергу до урн. На добровільний процес такі псевдовибори мало схожі.



Ще на момент дострокового голосування у мережі почали з'являтися застереження від місцевих мешканців. Вони радили насамперед чоловікам не брати участь у фейкових виборах, адже наслідком цього стає повістка. Підтвердив цю інформацію радник законного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував документ, підписаний головою окупаційної адміністрації Маріуполя Олегом Моргуном. У ньому Моргун звертається до «глав» районних адміністрацій із указом «сприяти місцевим військовим комісаріатам під час проведення майбутніх виборів». Крім цього, схожий документ Андрющенко показав і із захопленого Вуглегірська Донецької області.



15 березня угруповання «ДНР» навіть відреагувало на такі заяви, звичайно ж назвавши їх неправдивими. Жодних аргументів, крім того, що в окупації подібне нібито неможливе, кремлівські проксі не навели.



Нереальна явка

Явка на окупованих територіях, як завжди, приголомшливо висока. Вже надвечір 16 березня проголосувало нібито до 80%. У підсумку в захопленій частині Донецької області ця цифра досягла майже 100%. На інших українських територіях, підконтрольних РФ, результати приблизно такі самі — щонайменше 85%. Путін, звичайно, абсолютний лідер. Така явка не дивна, адже проголосувати можна було як завгодно: з паспортом РФ, «Л-ДНР» або українськими документами. При цьому російське медіа «Важливі історії» пише: у так званих «нових регіонах» зареєстрували майже вдвічі більше виборців, , аніж там мешкає. За даними ЦВК РФ, це 4,5 млн осіб.



Демограф, на якого посилаються «Важные истории», каже: ймовірно, місцеві виборчкоми спиралися на довоєнні списки виборців чи дані про кількість зареєстрованих повнолітніх мешканців. Але не враховували міграцію та природне зменшення населення. Демограф оцінює реальну кількість мешканців захоплених регіонів у 3 млн осіб, з яких близько 2,5 млн — доросле населення, яке може голосувати.

«Вибори» у Донецьку. Фото: «ДАН»

Використовувались й інші схеми. Наприклад, як писали російські ЗМІ, жителі Єкатеринбурга виявили себе у списках виборців у «ДНР», а також у захопленій частині Запорізької області. Проте для РФ все це — нюанси, які не повинн



«Усі розуміють, весь цивілізований світ, що вибори незаконні, що проведення виборів на окупованих територіях суперечить основним принципам міжнародного права, до речі, які РФ послідовно визнавала, хоча так само послідовно протягом десятиліть порушувала. Це також є порушенням міжнародного гуманітарного права. Усі добре розуміють, що окупація — це тимчасове явище, але чомусь РФ це досі ніхто не розповів, чи вона просто не хоче визнавати», — коментує експертка організації Regional Center for Human Rights Катерина Рашевська.



Рашевська каже: таке масштабне порушення прав людини не повинно залишитись безкарним.



«Усі особи, які називають себе спостерігачами, мають потрапити до списків санкцій. Усі, хто організує ці “вибори”, мають бути фігурантами відповідних кримінальних проваджень на національному рівні», — вважає вона.

«Вибори» у захопленій Авдіївці. Фото: «ДАН»

Лідери США, а також країн Євросоюзу неодноразово заявляли, що фейкові вибори на окупованих територіях не відповідають нормам міжнародного права та Статуту ООН. У відповідь на це Вашингтон і Лондон уже розглядають посилення санкцій. У той же час, притягнення до відповідальності всіх причетних до організації псевдоголосування можливе лише після звільнення територій і капітуляції Росії.