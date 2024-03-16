Жителі Єкатеринбургу виявили себе у списках «виборців» на окупованих територіях

Жителі Єкатеринбургу (РФ) виявили себе у списках «виборців» в інших окупованих регіонах України на так званих виборах президента РФ.



Як повідомляє видання «ЕАН», на дільниці № 1261 у Верх-Ісетському районі Єкатеринбурга частину виборців відкріпили для голосування в окупованій частині Донецької області, а виборці на дільниці у Чкалівському районі виявили себе у списках тих, хто голосує на окупованій частині Запорізької області.



Ще про десять схожих випадків стало відомо у місті Артемівський.



Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області 10 березня стартувало дострокове голосування на «виборах» президента РФ. Основна частина голосування в окупації та на території РФ стартувала 15 березня та закінчиться 17 березня.



Також «Новини Донбасу» вже писали, як проходитимуть вибори президента Росії на захопленій росіянами частині Донецької області.



Міжнародне право не визнає вибори на окупованих територіях легітимними, про що вже заявили представники західних країн, а також офіційний Київ.



