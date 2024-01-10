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Подкуп избирателей и пропаганда. Как в оккупации будут агитировать за Путина

Виктория Ищенко
10 января 2024, 14:24

Подкуп избирателей и пропаганда. Как в оккупации будут агитировать за Путина

Баннер в оккупированном Донецке, призывающий принять участие в «выборах». Фото: «ДАН» Баннер в оккупированном Донецке, призывающий принять участие в «выборах». Фото: «ДАН»

До выборов президента РФ еще больше двух месяцев, а агитация за Путина на территории Донбасса уже началась. По информации российской ЦИК, свои кандидатуры выдвинули 15 человек, но соревновательное голосование в РФ — это миф. Путин должен стать абсолютным лидером, тем более, в захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Так Москва, по мнению политологов, покажет, что «новые регионы» якобы полностью поддерживают нынешнего президента РФ. Подробности — в материале «Новостей Донбасса».

Предвыборная кампания России на оккупированных территориях: «Сделаем все, чтобы Путин одержал безоговорочную победу»

Выборы на оккупированных территориях, как и в РФ, пройдут 15-17 марта. По информации основателя общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павла Лисянского, кремлевские политтехнологи уже начали давать поручения так называемым властям в захваченных регионах. Общая явка для каждой оккупированной территории, по информации Лисянского, должна составить не менее 80%. Поддержка Путина — более 80%, а примерно 70% всей агитационной кампании будет посвящено именно действующему президенту РФ.

«Главным будет Путин. Одним из месседжей этой кампании будет “Донбасс голосует за Путина”. Это принципиальная такая вещь, что вся эта война была начата Путиным в его официальной мифологии ради того, чтобы спасти и освободить Донбасс. И поэтому на Донбасс будет сделан упор. Донбасс, я думаю, Путин будет максимально использовать в пропаганде и в своих предвыборных выступлениях», — считает политолог Константин Скоркин.

На оккупированные части Запорожской и Херсонской областей, по его мнению, упор будет сделан меньше, ведь «достижений» у РФ там не так много. 

Так называемые выборы на аннексированных территориях всячески рекламируются уже больше месяца. Напоминание о псевдоголосовании демонстрируют даже на экранах донецких банкоматов.

Банкоматы в Донецке напоминают о «выборах» президента России. Фото: соцсети

Кремлевские прокси позиционируют этот процесс, как историческое событие и важную главу в ходе «присоединения» к РФ. Своих симпатий в плане кандидата не скрывают.

«Мы сделаем все, чтобы Владимир Путин одержал безоговорочную победу. Мы — команда президента, поэтому победа Владимира Путина — и наша победа!» — заявил глава «народного совета» группировки «ДНР» Артем Жога, которого назначили одним из сопредседателей избирательного штаба Путина. 

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А «мэр» захваченного Донецка Алексей Кулемзин назвал нынешнего президента РФ «безусловным лидером, который вернул Донбассу свободу». Поэтому, по его словам, якобы никто не сомневается в победе лидера Кремля. К агитации привлекают не только топ-чиновников группировки «ДНР», но и представителей профессий, которым якобы можно доверять. Например, главврач «Центра первичной медико-санитарной помощи Тореза» Иван Масленников заявил, что Путин якобы «единственный кандидат, который достоин стать президентом». 

Учитывая такой непрозрачный подход, понятно, что агитация за Путина в Донецкой области, а также в других «новых регионах» будет вездесущей — на местном телевидении, на улицах, в печатных СМИ. Например, уже упомянутый Артем Жога уже рассказывает в эфирах донецких каналов, как в захваченном регионе якобы поддерживают исключительно Путина.

В Донецке уже открыт «избирательный штаб Путина». Фото: «ДАН»

«На оккупированных территориях будут задействованы все аксессуары предвыборной кампании»

Выборы президента РФ — это не местные выборы. Путин вряд ли пообещает жителям в оккупации починить двери в подъездах и построить детские площадки. Хотя, от вектора «большого восстановления» он вряд ли отклонится, но в основном агитация будет более общей, обтекаемой и в тоже время более глобальной. Лидер Кремля, вероятно, в очередной раз расскажет об историческом пути Донбасса и о том, что регион якобы всегда тяготел к РФ.

«Будет пропагандистская риторика, будет много предвыборных мероприятий на оккупированных территориях, которые должны показать воссоединение. То, что эти территории уже российские. Это как в животном мире захватчик должен пометить территорию. Россия в разных формах это делает. В пропагандистских, административных, символических формах — памятники будут ставить, какие-то памятные знаки», — считает политолог Владимир Фесенко. 

Большинство пропагандистских акций, по мнению экспертов, будут максимально направлены на то, чтобы вовлекать население оккупированных территорий в общероссийскую жизнь. И одновременно якобы знакомить РФ с «новыми регионами».

Сбор подписей в оккупированном Донецке в поддержку выдвижения Путина кандидатом. Фото: «ДАН»

«Всевозможные конкурсы, в которых будет участвовать талантливая молодежь с оккупированных территорий. Какие-то помпезные визиты московских артистов театров на оккупированные территории, каких-то спортсменов, актеров с оккупированных территорий будут всячески усиленно возить по России, устраивать им гастроли. То есть, такая показуха будет касаться всего. Очень много шума, очень много пиара», — говорит Константин Скоркин.

Параллельно, по словам Владимира Фесенко, усилится и пропаганда в оккупации. 

«Конечно же, усилится масштабная информационно-пропагандистская кампания. Будут десанты российских артистов. Все аксессуары предвыборной кампании будут максимально задействованы на оккупированных территориях», — комментирует Владимир Фесенко.

«Стоит ожидать подкуп избирателей»

Кроме этого, выборы в РФ, по мнению политологов, незначительно отразятся на финансовом состоянии некоторых жителей захваченных территорий.

«Безусловно, будут стараться использовать финансовые элементы влияния. Собственно, мы видели, что большой бюджет на следующий год запланирован на оккупированные территории. Я думаю, что значительная часть его будет потрачена на какие-то эти предвыборные штуки», — комментирует Константин Скоркин.

«Избирательный штаб Путина» в Донецке. Фото: соцсети

Напомним, Россия заложила в федеральном бюджете на ближайшие три года более 653 млрд рублей на «новые регионы». Политологи прогнозируют, что дополнительные выплаты в оккупации получат бюджетники. 

«Опыт подкупа избирателей у российской системы большой. Главное — показать, как стало лучше жить на оккупированных территориях после того, как их захватили. То есть, подчиненное население должно будет благодарить оккупантов за новую “счастливую жизнь”», — говорит Константин Скоркин.

СМИ группировки «ДНР» пишут, что захваченная часть Донецкой области уже стала одним из самых активных регионов по сбору подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом. И это подтверждает тезис о том, что именно Донбасс Москва будет максимально использовать перед выборами. В тоже время, несмотря на российскую пропаганду в «ДНР» и других аннексированных регионах, настроения местных жителей, по мнению политологов, довольно противоречивы. Многие придерживаются проукраинских взглядов. Ни Путина, ни Россию они не поддерживают, но на результате выборов это вряд ли отразится. Ведь Кремль покажет столько процентов, сколько захочет.

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