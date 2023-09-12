«Выборы» на оккупированной территории. Кто выиграл и что изменится

«Досрочное голосование» в Донецке. Фото: «ДАН»

Более 10 дней на оккупированных территориях Украины проходили так называемые «выборы». Многие западные страны уже заявили, что с демократическим голосованием этот процесс не имел ничего общего и признан он не будет. Тем не менее, кремлевские ставленники подсчитывают голоса и уже делят портфели. О натянутой явке, кандидатах и будущем, которое ждет «Л-ДНР», а также части Запорожской и Херсонской областей читайте в статье «Новостей Донбасса».



Кто выиграл

«Атмосфера праздничная, ни одного нарушения от Донецка до Мариуполя нет, все идет, согласно законодательству РФ», — такие слова звучат в каждом выступлении, в каждом сюжете федеральных и местных СМИ. Поверить в эту утопию сложно. Ведь выборы, где нет ни одного нарушения, вряд ли можно назвать реальными. Скорее это напоминает театральную постановку, пародию.







«На оккупированных территориях выборы не играют никакой роли. Это имитация, пропагандистская имитация. Главная цель — показать, что эти территории интегрируются в состав Российской Федерации, что там выборы проходят в так называемый единый день голосования вместе с российскими регионами. Очевидна тенденция еще с прошлого года, когда как бы есть Пушилин, который является главным начальником на оккупированной территории Донецкой области, формально он остается при должности, но к нему на реальных руководителей присылают людей Кириенко (первый замглавы администрации Путина — ред.), которых назначают в администрации президента России. Выборы не влияют на реальную ситуацию в регионе, на кадровые назначения, на экономическую ситуацию», — комментирует политолог Владимир Фесенко.



Тем не менее, оккупационные администрации создали картинку, на которой местные жители выбирают из 570-ми кандидатов 90 депутатов «народного совета ДНР», более чем из трех тысяч кандидатов — 615 депутатов советов городских муниципальных округов. Псевдовыборы проходили по партийным спискам. Выиграла «Единая Россия», что вряд ли стало неожиданностью. Она получит 74 места в «народном совете ДНР». В первой тройке здесь Денис Пушилин, командир батальона «Спарта» Артем Жога и Анна Железная — гендиректор Донецкого центра охраны материнства и детства. Шесть «мандатов» получит ЛДПР. Здесь в тройке депутат Госдумы Леонид Слуцкий, экс-замглавы исполкома движения «Донецкая республика» Андрей Крамар и хирург Эмиль Фисталь. Еще шесть мест получила Компартия, в первой тройке которой главный донецкий коммунист Борис Литвинов, домохозяин Николай Ситов и человек из Госдумы Юлий Якубов. Еще четыре «мандата» у партии «Новые люди». В тройке здесь Алексей Дорофеев из «народного совета ДНР», Сергей Гурченко из правительства Воронежской области и домохозяин Игорь Некрасов.



Весь состав «народных советов» пока что найти сложно.



«Бюллетень» в Донецке. Фото: «ДАН»

Явка: как всегда — выше среднего

Так называемые новые регионы России не стали в этот раз изменять традициям и якобы показали чрезвычайно высокую явку. В «ЛНР» — более 70%, в «ДНР» — около 80%. В z-сообществе утверждают: это связано с тем, что Донбасс всегда отличался высокой гражданской позицией. Хотя, если посмотреть на результаты выборов до начала войны в 2014 году, то видно: показатели явки в Донецкой и Луганской областях — средние по Украине. Например, на парламентских выборах в 2012 году это было примерно 60%, на президентских в 2010 году — немного выше — 70%.



«Обычно от общего количества населения участвуют в выборах, в зависимости от демографической структуры, где-то 75-80%. Вот условный такой норматив. На Донбассе, кстати, при нормальных условиях, если не было админресурса и как бы голосование осуществлялось в нормальных демократических условиях, не все голосовали. Часть людей не приходила на выборы. У нас максимум на президентских выборах участвовало больше 80% избирателей. Выборы, которые проходили после 2014 года, явка снизилась по разным причинамы. Участвовало несколько больше половины. 60% плюс-минус. Так, в принципе, это в рамках нормы», — комментирует политолог Владимир Фесенко.



Поэтому, вероятнее всего, «высокую гражданскую позицию» обеспечили силой. В сети появилось не одно видео, где к домам мирных жителей подъезжали военные и требовали голосовать.



«Называют такие попытки "досрочным голосованием" ради "заботы о безопасности граждан". Однако на самом деле "забота" и "безопасность" агрессора — это принуждение, которое только преследует преступные мотивы. Ведь для того, чтобы заставить граждан Украины голосовать, оккупанты забирают у них даже документы! По данным медиа, среди кандидатов в представительные органы есть российские военные, которые принимали участие во вторжении в Украину, убивали и пытали людей», — говорит уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



Подготовка к «досрочному голосованию». Фото: «ДАН»

Тем не менее, в «Л-ДНР» любят большие числа и пытались их получить разными способами. Например, в прошлом году, по данным оккупационных администраций, в псевдореферендуме за присоединении к России якобы проголосовали до 98% жителей — количество просто нереальное, тем более, в условиях периодических обстрелов.



«Вы не найдете официальных данных, какая там на самом деле явка. По моим инсайдам из Донецка, задание состояло около 90%. Поэтому то, что они натянули 80%, это для них, я думаю, максимум, потому что больше выглядело бы просто нелепо. В той же "ЛНР" 72%. В Херсонской области 64%. Поэтому просто выбившись, скажем так, на уровень лидеров по этому показателю в Российской Федерации, я думаю, что Пушилин решил остановиться», — считает журналист, главный редактор издания «ОстроВ» Сергей Гармаш.



Он подчеркивает: обращает на себя внимание тот факт, что на этих «выборах» проголосовало примерно на 300 тысяч человек меньше, чем год назад.



«Куда-то 300 тысяч делось. Очевидно, что люди не так активно, наверное, шли. Видимо, поэтому они сократили в Донецке на целый час голосование. Должно было длиться до 16 ти, а его закончили в 15», — говорит Сергей Гармаш.



Кандидаты неизвестны

В пропагандистских сюжетах местных телеканалов избиратели говорят: голосовали за кандидатов, которые смогут что-то изменить. При этом знали ли они их? Вряд ли. Ведь, например, на сайте «Единой России», кандидатов от которой было больше всего, перечислены все местные ячейки, но ссылок на них нет. Кандидатов можно было посмотреть здесь, но понять что-то, не потратив на этот процесс уйму времени, вряд ли удасться.



«Я думаю, люди действительно не знали ни своих, включенных в эти списки, ни тем более россиян. Они голосовали за "Единую Россию". Поэтому персоналии для голосовавших не имели никакого значения. Более того, была дана установка и во всех бюджетных организациях Донецкой и Луганской областей проводились, скажем так, различные мероприятия. От людей требовали, чтобы они пришли на выборы и подтвердили это фотографиями. Им говорили: "Неважно, за кого проголосуете. Главное, придите". И это в принципе так. Действительно неважно, за кого они проголосуют. Там были только провластные партии. И важна была массовость. Поэтому можно говорить, что в партийных списках большинство — россияне. Где-то 30-40% россиян. Местных мало», — говорит Сергей Гармаш.



Россия провела «местные выборы» на захваченных территориях. Фото: «ДАН»

По информации Восточной правозащитной группы, эта цифра практически вдвое больше — 62%. Например, в первую пятерку партии ЛДПР, причем, и в «Л-ДНР», и в Запорожской, и в Херсонской областях входит депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В пятерке «Единой России» на оккупированной Луганщине депутат Виктор Водолацкий. Стоит ли надеяться, что эти люди будут заседать в местных «парламентах» и решать региональные вопросы? Политологи уверены, что нет.



«Многие из них там находятся, скажем так, в достаточно формальном статусе. Например, Водолацкий. Ему это нужно, чтобы засветиться в медиа, что он такой супер-патриот выдвинул свою кандидатуру на этих, на их языке, новых территориях. Такой смелый, отчаянный кандидат, который не боится никаких осложнений и в первых рядах пошел выдвигаться. Ему это нужно для его личной политической карьеры, для его пиара как для человека, который делает карьеру на связи с Донбассом. Эти люди пиарятся таким образом, зарабатывая себе очки во внутренней политике», — комментирует политолог Константин Скоркин.



Что до местных «элит», то понять, кто они и что именно планируют делать в регионе, сложно. Информации о большинстве, помимо имени и фамилии, особо нет. Видеообращения — это не предвыборная программа, а восхваление «Единой России».



«Для меня иного выбора, чем "Единая Россия", нет. Самое важное — это быть честным и помогать людям», — говорит экс-журналист из Донецка, кандидат в «народный совет ДНР» Сергей Абуков.



В тоже время даже такие видеообращения — большая редкость.



Что будет после «выборов»

После «выборов» сенатор от «ДНР» Наталья Никанорова подчеркнула: теперь на аннексированной территории якобы полностью переходят на рельсы законодательства РФ, а у органов местного самоуправления появляются соответствующие рычаги.



«Каждый житель сможет влиять на то, как будет устроен его город, район, микрорайон», — сказала она.



В тоже время политологи уверены: жить лучше, легче или как-то иначе в «Л-ДНР» и захваченных частях Запорожской и Херсонской областей не начнут. Все, что РФ могла, она уже внедрила.



«Для местного населения эти выборы ничего не меняют. Были бы выборы, не были бы выборы все равно были бы выплаты, все равно была бы мобилизация в принципе, я думаю, что обычному человеку это ничего не принесет. Единственное, что, может быть, все-таки будет больше возможностей у людей жаловаться куда-то там в Москву, выше», — считает Сергей Гармаш.



Процесс подсчета «голосов». Фото: «ДАН»



Что до местных «элит», то, по мнению аналитиков, еще одна цель этих «выборов» — легитимизация кремлевских ставленников.



«Что касается территорий, захваченных на юге Украины в Запорожской и Херсонской областях, там же были прямые оккупационные администрации, без всякого камуфляжа. Буквально поставили своих людей. Теперь это будут не просто какие-то коллаборационисты, а якобы депутаты, за которых проголосовали люди. То есть, помимо пропагандистских задач: показать, что Россия навсегда и так далее, это задача легитимизации этих оккупационных администраций», — говорит Константин Скоркин.



В тоже время, политолог считает, что отношение к этим «чиновникам» внутри самой России останется прежним.



«Для российской элиты — они все равно в голове всегда держат, где заканчиваются настоящие границы, несмотря на всю демагогию про новые территории. И к тем людям, которые находятся у власти на оккупированных территориях, все равно к ним будет такое отношение, как к каким-то пришлым перебежчикам», — уверен Константин Скоркин.



Кроме того, жизнь местных «элит» изменится в плане финансовых потоков. Аналитики уверены: донецкие и луганские чиновники начнут их постепенно терять.