Кадыров заявил о захвате села в Сумской области. Местные власти опровергают

Рыжевка на карте Google

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что полк «Ахмат-Чечня» совместно с военными других российских подразделений захватили приграничное село Рыжевка в Сумской области.



Он назвал это «тактическими действиями».



Обновлено. В Рыжевке на Сумщине нет российских войск, сообщил «Суспільному» глава Белопольской громады Юрий Зарко.



Кадыров выложил видео, в котором представитель «Ахмата» заявил о захвате Рыжевки.

Судя по фасаду и табличкам, видео действительно записано на фоне сельсовета Рыжевки.

Сельсовет Рыжевки. Фото: Суспільне Суми

Это украинское село находится фактически на границе с РФ.



Украинский военный журналист и блогер Богдан Мирошников полагает, что видео на фоне сельсовета Рыжевки, который находится в 700 метрах от госграницы, было записано российской ДРГ, которой там уже нет.



