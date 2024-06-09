Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Кадыров заявил о захвате села в Сумской области. Местные власти опровергают

Обновлено
09 июня 2024, 23:55

Кадыров заявил о захвате села в Сумской области. Местные власти опровергают

Рыжевка на карте Google Рыжевка на карте Google

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что полк «Ахмат-Чечня» совместно с военными других российских подразделений захватили приграничное село Рыжевка в Сумской области.

Он назвал это «тактическими действиями».

Обновлено. В Рыжевке на Сумщине нет российских войск, сообщил «Суспільному» глава Белопольской громады Юрий Зарко.

Кадыров выложил видео, в котором представитель «Ахмата» заявил о захвате Рыжевки.

Судя по фасаду и табличкам, видео действительно записано на фоне сельсовета Рыжевки.

Сельсовет Рыжевки. Фото: Суспільне Суми

Это украинское село находится фактически на границе с РФ.

Украинский военный журналист и блогер Богдан Мирошников полагает, что видео на фоне сельсовета Рыжевки, который находится в 700 метрах от госграницы, было записано российской ДРГ, которой там уже нет.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:55
Кадыров заявил о захвате села в Сумской области. Местные власти опровергают
23:19
Главное за день: ВСУ впервые поразили истребитель СУ-57. Шахтеры в Луганске – без зарплаты
15:31
Один человек погиб, четверо пострадали в результате боевых действий в оккупированном Донецке
10:52
В результате обстрела оккупированного Луганска шесть людей погибли, 60 — получили ранения
23:41
Главное за день: На экс-мэра Купянска напали в РФ. Новый формат «формулы мира»
17:16
Один из районов Донецка попал под обстрел: есть пострадавшие
14:36
В Мариуполе оккупанты не ликвидируют стихийные свалки, жители боятся распространения инфекций
13:22
Удар по Луганску: российские пропагандисты выдали обломок ракеты ПВО за ATACMS
11:06
Год после уничтожения Каховской ГЭС: что происходит в оккупации ►
23:38
Главное за день: Удар по Луганску. Армия РФ продвинулась в Харьковской области
22:00
Ночной обстрел Макеевки: «ДНР» показала последствия удара по территории фабрики рядом с военной базой (дополнено)
18:38
«Курорты ДНР» сократили комендантский час
17:40
«ЛНР» заявила о ранении 46 и гибели 4 человек в оккупированном Луганске после ракетного удара
16:02
Ракетная атака на оккупированный Луганск: одно из попаданий пришлось по военной базе ВС РФ
14:32
Донецкая область внесла в сводный бюджет страны 7,4 млрд гривен — ГНС
12:35
Утром город Константиновка Донецкой области подвергся российскому обстрелу
12:22
Оккупированный Луганск атаковали ракетами: сообщают об ударах по военной базе и нефтебазе
11:25
Российский агрессор 15 раз за прошедшие сутки обстреливал населенные пункты Донецкой области
10:36
Этой ночью украинские военные сбили все крылатые ракеты и почти полсотни ударных дронов агрессора
10:33
Дроны ночью атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму: повреждены две РЛС
все новости
23:55
Кадыров заявил о захвате села в Сумской области. Местные власти опровергают
23:19
Главное за день: ВСУ впервые поразили истребитель СУ-57. Шахтеры в Луганске – без зарплаты
20:21
Отключения электроэнергии 10 июня будут применяться с 16:00 до 22:00
18:00
На некоторых шахтах оккупированной Луганщины задерживают выплату зарплат — ЦНС
17:29
В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в ВСУ
16:52
Финляндия передала Украине новейшее оружие
15:59
В Белгородской области РФ после обстрела загорелся склад боеприпасов
15:31
Один человек погиб, четверо пострадали в результате боевых действий в оккупированном Донецке
14:59
Пограничники уничтожили склад и укрытия российских войск в Серебрянском лесу
14:26
Российские оккупанты несут наибольшие потери на Покровском направлении: детали
13:44
Более 1200 российских солдат и 26 танков: в Генштабе сообщили о потерях армии РФ за сутки
12:59
РФ атаковала Новоегоровку ракетами, а Невское — с помощью артиллерии: Лысогор об атаках армии РФ
12:34
За сутки армия РФ атаковала две громады Донетчины: есть жертва и повреждения жилых домов
11:50
В Украине отменили графики отключения электроэнергии на 9 июня
11:30
В Донецкой области десантники уничтожили группу российских солдат
10:52
В результате обстрела оккупированного Луганска шесть людей погибли, 60 — получили ранения
09:50
В РФ впервые был поражен многоцелевой истребитель Су-57 — ГУР
09:21
Один человек погиб и двое пострадали в результате атак на Донетчине
23:41
Главное за день: На экс-мэра Купянска напали в РФ. Новый формат «формулы мира»
21:30
В воскресенье графики отключений света будут действовать два часа
все новости
ВИДЕО
В Белгороде пожар. Фото: соцсети В Белгородской области РФ после обстрела загорелся склад боеприпасов
09 июня, 15:59
Пограничники атаковали на Луганщине оккупантов. Фото: кадр с видео Пограничники уничтожили склад и укрытия российских войск в Серебрянском лесу
09 июня, 14:59
Украинские десантники показали, как дронами ликвидируют российских военных. Фото: кадр с видео В Донецкой области десантники уничтожили группу российских солдат
09 июня, 11:30
В Луганске произошел обстрел, есть погибшие. Фото: Леонид Пасечник В результате обстрела оккупированного Луганска шесть людей погибли, 60 — получили ранения
09 июня, 10:52
Украинские дроны впервые атаковали Дагестан. Фото: соцсети БПЛА впервые атаковали Дагестан: возле нефтяного месторождения раздался взрыв — СМИ
08 июня, 17:43
Атака дронов на Северную Осетию. Фото: соцсети Украинские дроны атаковали военный аэродром в Северной Осетии РФ
08 июня, 16:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор