Кадыров заявил о захвате села в Сумской области. Местные власти опровергают

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что полк «Ахмат-Чечня» совместно с военными других российских подразделений захватили приграничное село Рыжевка в Сумской области.
Он назвал это «тактическими действиями».
Обновлено. В Рыжевке на Сумщине нет российских войск, сообщил «Суспільному» глава Белопольской громады Юрий Зарко.
Кадыров выложил видео, в котором представитель «Ахмата» заявил о захвате Рыжевки.
Судя по фасаду и табличкам, видео действительно записано на фоне сельсовета Рыжевки.
Сельсовет Рыжевки. Фото: Суспільне Суми
Это украинское село находится фактически на границе с РФ.
Украинский военный журналист и блогер Богдан Мирошников полагает, что видео на фоне сельсовета Рыжевки, который находится в 700 метрах от госграницы, было записано российской ДРГ, которой там уже нет.
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