На кого же вы нас оставили: чего ждать ВПЛ после сокращений в Кабмине

В Украине может исчезнуть министерство, которое занимается вопросами переселенцев и жителей оккупации. Фото: ГСЧС

Работа с внутренне перемещенными лицами уже 10 лет является одной из важнейших составляющих государственной политики в Украине. Кроме социальной стороны, это еще и имиджевое направление, которое демонстрирует людям на оккупированных территориях, что граждане Украины нужны государству. Полномасштабное вторжение россиян увеличило нагрузку на этот институт вместе с министерством социальной политики, ведь кроме Донецкой и Луганской областей вместе с Автономной Республикой Крым, теперь внутренне перемещенные лица появились и из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, а также из приграничных районов на севере страны.



На фоне этого всего возможная ликвидация министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выглядит серьезным вызовом для всего государственного аппарата. В ситуации разбирались «Новости Донбасса».

Что произошло с Минреинтеграции

В начале сентября началась анонсированная большая перезагрузка Кабмина. В отставку подали несколько профильных министров, среди которых и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. По сути, речь идет о переводе конкретных людей на новые должности. В случае с Верещук это советник главы Офиса президента.



В информ-пространстве активно ходят слухи о том, что министерство по вопросам реинтеграции вообще расформируют или присоединят его к министерству развития громад и территорий. Но насколько это близко к правде и какие вообще планы у Кабмина по этому направлению?

Ирина Верещук возглавляла Минреинтеграции почти три года. Теперь работает в Офисе президента. Фото: Новости Донбасса

Что говорят в Кабмине

«Новости Донбасса» обратились в пресс-службу премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой прокомментировать слухи о возможном расформировании министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Пресс-секретарь премьера отказала, сославшись на пресс-конференции главы правительства двухнедельной давности. Мол, там Денис Шмыгаль дал развернутый ответ относительно дальнейшей судьбы министерства.



Однако, комментируя тему кадровых изменений в министерствах, Денис Шмыгаль не остановился подробно на Минреинтеграции. Хотя и отметил, что оптимизация министерств еще не завершена и их действительно могут сократить до 17.



«22 члена Кабмина было до этих изменений, сейчас их 20. Уменьшение все же произошло, хотя и не до 17, как мы анонсировали. Это еще впереди, такая оптимизация будет. Сейчас мы смотрим на те потребности, которые есть во время войны. Поэтому радикальные изменения могут привести к непредсказуемым результатам. Поэтому мы очень осторожно формируем нашу кадровую политику», — рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Пресс-служба Кабинета министров

Впервые о планах по оптимизации министерств премьер-министр рассказал на итоговой пресс-конференции в конце 2023 года. Он отметил, что правительство нуждается в большей гибкости и скорости принятия необходимых политических решений. В начале марта Шмыгаль отметил, что количество министерств будет сокращено на треть. И в рамках реформы государственной службы уже было ликвидировано аж 20 тысяч вакансий. В СМИ тогда много писали о планах или расформировать министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, или же объединить его вместе с министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Что говорят общественные организации

После отставки Ирины Верещук и новой волны слухов о расформировании возглавляемого ею министерства, представительницы общественных организаций решили собрать брифинг и поделиться своими мыслями относительно этой реформы.



«Прямо скажем, что на 11-м году войны ликвидация такого министерства без надлежащей коммуникации и объяснения причин может очень плохо влиять на восприятие дальнейшей политики по вопросам реинтеграции и вообще поставить вопрос о том, планирует ли государство вообще реинтегрировать временно оккупированные территории. Поэтому молчание от государства здесь не является очень хорошим посылом», — рассказала адвокационная директорка Центра прав человека ZMINA Алена Лунева.



Общественные активисты отмечают, что проблема заключается не только в размытой коммуникации государства с людьми, но и в том, что ликвидация профильного министерства приведет к осложнению жизненных обстоятельств людей, которые и так пострадали от российской агрессии. Если сейчас внутренне перемещенным лицам еще удается справляться с бюрократическими нюансами, то в случае расформирования Минреинтеграции это приведет к хаосу.



«Если функции министерства по вопросам реинтеграции распылятся по разным министерствам, или передадутся куда-то, то куда обращаться человеку, чтобы получить комплексный ответ? К нам можно, мы дадим ответ, но должен быть и государственный орган, который мог бы его предоставить. Поэтому именно профильное министерство, которое может быть экспертным, чтобы коммуницировать с людьми. Потому что гонять их от министерства к министерству, от органа к органу, это неуважение. Надо, чтобы человек, который уже пострадал, имел возможность получить ответ на свой вопрос именно от государственной институции», — убеждена координаторка ОО «Донбасс СОС» Виолетта Артемчук.

Общественные организации предостерегают власть от необдуманных шагов в отношении Минреинтеграции. Кадр из видео «Интерфакс-Украина»

Вариант с созданием агентства по вопросам временно оккупированных территорий общественные активисты также считают неэффективным. Причина проста — недостаточный инструментарий и статус этого органа, поскольку это не полноценная замена Минреинтеграции.



«Если мы будем говорить, что, возможно, будет создан какой-то орган вроде агентства в разном виде, то мы понимаем, что руководитель этого учреждения не сможет быть полноправным членом Кабинета министров, влиять на голосование на правительственных комитетах и так далее. Он не сможет формировать повестку дня в отношении пострадавших. Сегодня министерство по вопросам реинтеграции является разработчиком той институции, которая внедряет большое количество стратегий для людей, пострадавших от войны. Например, это стратегия защиты прав ВПЛ, которая разрабатывается прямо сейчас. Стратегия обеспечения жильем ВПЛ, стратегия трудоустройства ВПЛ, стратегия восстановления государственной власти на деоккупированных территориях», — говорит представительница Уполномоченного по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Ольга Алтунина.



Сейчас можно подвести промежуточный итог: государство в виде Кабмина, пытается сэкономить расходы за счет сокращения государственного аппарата. Казалось бы, это то, что должно приветствоваться обществом. Но недостаточная коммуникация, отсутствие четких заявлений о судьбе тех или иных министерств, порождают тревожные настроения общественности. Тем более, когда речь идет о таких слоях населения, как внутренне перемещенные лица. Вероятно, Кабинет министров найдет выход из этой ситуации, однако ключевым в истории с Минреинтеграции остается вопрос качества жизни украинцев, которым пришлось оставить свои дома, чтобы жить в своей стране.