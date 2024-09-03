Дети-ВПЛ имеют приоритетное право на места в школах: особенности обучения для переселенцев

Начался новый учебный год. Иллюстрация создана с помощью ИИ для Новостей Донбасса

Уже который год подряд украинские дети, которые выехали из своих родных населенных пунктов, вынуждены учиться на новых местах. Часть из них идет непосредственно в школы в громадах, куда переехала семья. Часть продолжает учиться в своих учебных заведениях, но дистанционно. Какие особенности обучения для переселенцев в новом учебном году — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Дошкольные учреждения: работают только те, где есть укрытие

Представители министерства науки и образования подчеркивают: на сегодня урегулирован вопрос первоочередного зачисления в учреждения дошкольного образования детей из числа внутренне перемещенных лиц. По состоянию на 15 мая 2024 года в целом 7805 садов предоставляли такие услуги более чем 53 тысячам маленьких переселенцев.



«Отдельной программы для внутренне перемещенных детей нет, она не нужна, потому что все дети должны достичь тех компетентностей, которые предусмотрены государственным стандартом», — комментирует начальница отдела дошкольного образования МОН Светлана Нерянова.



По словам представительницы министерства, за последний год не было ни одного обращения об отказе в месте в саду ребенку из числа ВПЛ. Но она отмечает: такое может произойти, если родители неправильно заполнят регистрационную форму для электронной очереди в садик. Из-за этого подтверждение права на первоочередное зачисление не подтягивается.



«Если у вас возникают такие проблемы, вы должны обратиться в местные органы, в местное управление образования, которому подчинено то заведение, в которое вы хотите обратиться. Они должны предложить вам если не в этом заведении, куда родители хотят отдать своего ребенка, то какие-то другие альтернативные формы получения дошкольного образования», — советует Светлана Нерянова.

Детский сад. Иллюстрация создана с помощью ИИ для Новостей Донбасса

Образовательный процесс в дошкольных учреждениях организован в двух формах — дистанционной и смешанной. Но ходить дети могут исключительно в те садики, где есть укрытие. И это составляет определенную проблему, потому что дополнительного финансирования на укрытия в садиках нет.



«Если на общее среднее образование предусмотрена субвенция для строительства и обустройства укрытий уже второй год подряд, то на дошкольные учреждения министерство финансов отказало в соответствующей субвенции. На сегодня сложная ситуация именно с внедрением и строительством укрытий. Это насущная проблема. Строительство одного укрытия на сегодня, — это 5-6 миллионов», — говорит Светлана Нерянова.



Она подчеркивает: для громад с небольшими бюджетами это довольно большие средства, поэтому часть садиков не работает очно.

Школа: дети ВПЛ имеют приоритетное право в поступлении

В министерстве образования подсчитали: в Украине полностью разрушены 342 учебных заведения, в том числе 192 школы. Повреждено более 3400 учебных заведений. На временно оккупированных территориях находятся 930 школ и количество это, вероятно, будет увеличиваться, учитывая ситуацию на линии фронта. Например, в Новогродовке, которая, по информации военных аналитиков, почти полностью оккупирована, находится четыре школы. В Селидово — около десяти. Этот город не захвачен, но бои идут уже на окраинах, поэтому адекватного учебного процесса здесь тоже не будет. Дети выезжают. Принудительная эвакуация объявлена не только в Покровской, но и в Константиновской громаде. В первую очередь должны выехать семьи с несовершеннолетними. Поэтому, они тоже станут перемещенными лицами, которым надо будет организовать обучение.



Сейчас в Украине, по информации МОН, зарегистрировано 227 тысяч детей-ВПЛ.



«Больше всего — это Днепропетровская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и другие области, которые приняли семьи, которые вынуждены были изменить место своего проживания и адаптироваться в новых условиях, обеспечивать образование для своих детей. Образовательная система должна реагировать на вызовы, которые стоят перед ней», — говорит и. о. генерального директора школьного образования министерства образования и науки Татьяна Балашова.



Она напоминает, что значительную часть сегмента образования в Украине продолжает занимать дистанционное, параллельно есть и очное. И семьи переселенцев могут выбрать удобный для себя вариант.



«У нас более 54 тысяч учеников учатся, которые находятся на временно оккупированных территориях. По состоянию на конец прошлого учебного года более 9 тысяч школ обеспечивали им получение образования. В то же время почти 120 тысяч детей не учатся по месту нового пребывания, а продолжают получать образование в тех школах, в которых они получали образование до переезда. Глобальных изменений по состоянию на сейчас по зачислению детей из числа ВПЛ в учебные заведения не произошло. Единственное, что мы должны говорить о том, что очное обучение имеет свои преимущества. Но говорить, что все дети должны пойти только на очное обучение, конечно, министерство образования об этом не говорит», — рассказывает Балашова.

Школа в Украине. Иллюстрация создана с помощью ИИ для Новостей Донбасса

Как и в ситуации с дошкольными учреждениями, внутренне перемещенные лица также имеют право на первоочередное зачисление в школы на территории, где находятся.



«Например, есть семья внутренне перемещенных лиц, которая проживает в Киеве в определенном районе. За каждым учебным заведением закреплены определенные улицы, так называемая территория обслуживания учебного заведения. Поэтому семья, которая проживает, находится на территории обслуживания учебного заведения, имеет право наряду с другими детьми, которые по праву находятся и проживают, на первоочередное зачисление», — объясняет Татьяна Балашова.



Если же родители хотят, чтобы ребенок учился в другом заведении, то ВПЛ теряет свое первоочередное право. Если в желаемой школе есть свободные места, но желающих больше, происходит конкурс путем жеребьевки.

В приоритете Минобразования — очное обучение

В Минобразования подчеркивают: государство заинтересовано и делает многое для того, чтобы дети все же учились очно там, где позволяет ситуация с безопасностью. Такое обучение возможно только в школах с укрытиями. В отличие от учреждений дошкольного образования, на строительство бомбоубежищ в которых финансирования нет, здесь ситуация другая.



«Местные управленцы должны обеспечивать детям доступ к качественному образованию. Есть субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание безопасных условий. Это строительство укрытий. Такая субвенция была введена в 2023 году. Было выделено 1,5 миллиарда. В этом году у нас выделено 2,5 миллиарда. Были выделены дополнительные средства на строительство укрытий на приграничных территориях и там, где происходят боевые действия», — говорит Татьяна Балашова.



По ее словам, каждая территориальная громада может подать проект на строительство укрытий. Количество заявок неограниченно. Благодаря этому за год число школ, которые работают очно, выросло с 36% до 58%. Увеличилось и количество учеников в таких школах — от 30% до 54%. Но для учебных заведений, которые находятся на границе с РФ или в зоне боевых действий, кроме наличия защитных сооружений необходимо еще и решение педагогического совета и военной администрации, которое позволит организовать очное обучение.



Относительно дистанционной формы обучения есть такой нюанс: если ребенок-переселенец, условно, учился в Покровске в таком формате, то может быть такое, что на новом месте в выбранной школе будет только очная форма. Поэтому, придется выбирать: чтобы учиться в удобном и желаемом заведении очно, или выбирать другое, где есть дистанционная форма.

Если дети из числа ВПЛ подвергаются буллингу

Эксперты из Минобразования признают: дети-переселенцы чаще сталкиваются с буллингом, чем другие. Алгоритм действий в этих обстоятельствах таков: в первую очередь родители должны сообщить о случае буллинга в отношении ребенка руководителю учебного заведения, подать письменное заявление. Директора школ обязаны принимать такие сообщения от кого угодно — одноклассников, родителей других детей.



«Далее руководитель учебного заведения не позднее чем через день должен сообщить о таком случае в Национальную полицию, службу по делам детей и созвать не позднее чем через три дня комиссию, куда должны войти не только педагогические работники, но и родители. Крайне важно, чтобы вы понимали порядок ваших действий. Что вы должны и можете делать, чтобы защитить своих детей и понимать, каким образом реагировать на то, что школы не сработали так, как нужно», — говорит Татьяна Балашова.

Буллинг в школе. Иллюстрация создана с помощью ИИ для Новостей Донбасса

Далее в течение трех дней школа должна созвать комиссию по расследованию случая, который произошел. Комиссия — это не менее пяти человек, куда входят педагоги, психолог. Могут быть привлечены и родители.



«Если ребенок еще и физически пострадал, то вы однозначно должны обратиться в медицинское учреждение и подать заявление в полицию. Если школа не действует в том порядке и в том объеме, в котором должна действовать, то очень много случаев, когда накладываются штрафы на руководителя учреждения и на тех педагогических работников», — рассказывает Татьяна Балашова.



По ее словам, уже есть много решений судов относительно того, что учителя не выполняют обязанности, предусмотренные нормативными документами.