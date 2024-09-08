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Зеленський призначив Верещук заступницею керівника ОП: опубліковано указ

08 вересня 2024, 15:15

Зеленський призначив Верещук заступницею керівника ОП: опубліковано указ

Верещук стала заступницею Єрмака. Фото: ФБ Ірина Верещук Верещук стала заступницею Єрмака. Фото: ФБ Ірина Верещук

8 вересня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступником керівника Офісу Президента України. Ще одним заступником керівника ОП став колишній начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Про це йдеться в указі глави держави №621/2024.

«Призначити Верещук Ірину Андріївну заступником керівника Офісу Президента України», — повідомляється в указі.

Зазначається, що Верещук з 2021 року обіймала посаду віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Довідка

 Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року у місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області. З 1997 по 2002 р. навчалася у Військовому інституті при Національному університеті Львівська політехніка за спеціальністю «Міжнародна інформація».

У 2002-2006 роках навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».

З 2011 року — навчання в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління за президента України.

11 листопада 2015 року захистила дисертацію та отримала ступінь кандидата наук з державного управління.

У 2015-2016 роках — стипендіат програми ім. Лійна Кіркланда Польсько-американського фонду Свободи.

У липні 2016 року отримала диплом Крайової школи адміністрації публічної (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej).



Кар'єра. Ірина Верещук після закінчення військового інституту 5 років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних Силах України.

З травня 2007 по червень 2008 року — юрист Рава-Руської міської ради.

З червня по жовтень 2010 року — заступник голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики.

З 2010 по 2015 роки — мер міста Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

З 2016 року — президент Міжнародного Центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Центр політичного діалогу.

З вересня 2017 року — доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Політична діяльність. На парламентських виборах 2019 року Ірину Верещук обрано до Верховної Ради України IX скликання за списком партії Слуга народу, № 29 у списку.

4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Ірину Верещук віце-прем'єр-міністром - міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада повторно розглянула та підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За це рішення проголосували 255 нардепів, проти — п'ять, утрималися 39.

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