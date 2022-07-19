Окупанти вдарили авіаційними ракетами по Краматорську — Кириленко

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: ОВА

Російські війська вдарили по центральній частині Краматорська, у місті — гучні вибухи. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За попередньою інформацією, удар було завдано авіаційними ракетами.



«Зараз відомо щонайменше про одного загиблого цивільного. На житлових поверхах, які опинилися в епіцентрі удару, почалися пожежі. Рятувальники ДСНС, які прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям», — зазначив Кириленко.





Сьогодні вдень окупанти обстріляли центральну частину Краматорська на Донеччині.