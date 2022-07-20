Окупанти готуються штурмувати Бахмут — Генштаб

Російські війська здійснили спроби штурму на Донбасі. Точаться бої. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



У Генштабі зазначили, що на Слов'янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.



На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Івано-Дар'ївка. Завдав авіаційний удар неподалік Верхньокам'янського. Веде штурмові дії у напрямку Івано-Даріївки, бойові дії продовжуються.



На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії та танків у районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема.



Також противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.



Тривають бойові дії за напрямами населених пунктів Берестове, Вершина та Новолуганське.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відмічені обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам'янське та інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки.



Також загарбники провели розвідку боєм у районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського. Успіху не мали, відійшли.



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