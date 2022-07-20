Остановлено наступление войск РФ вблизи Белогоровки — Гайдай

Российские войска прошедшие сутки массировано обстреливали несколько находящихся под контролем Украины населенных пунктов Луганской области, наступление врага вблизи Белогоровки остановлено. О ситуации в регионе сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что оккупанты обстреливали Белогоровку РСЗО «Град», а наступление оккупантов вблизи этого населенного пункта было остановлено, по этому и другим направлениям у противника наблюдаются значительные потери.

На границе Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки российская армия нанесла семь ракетных ударов, три минометных, два раза атаковала из ствольной артиллерии и еще два раза атаковала при поддержке реактивной артиллерии.



Оккупанты также обстреливали Верхнекаменское из артиллерии, «Градов» и применяли авиацию.



По словам Гайдая, войска РФ нацелены на штурм Бахмута, поэтому и «устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу».



В бой, как пишет Гайдай, РФ бросает недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганщины.



Также он отметил, что ВСУ удерживают свои позиции в Луганской области.

Ранее 20 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российские войска накрыли огнем Никополь, есть погибшие и пострадавшие.



