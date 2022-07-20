Зупинено наступ військ РФ поблизу Білогорівки — Гайдай

20 липня 2022, 08:33

Зупинено наступ військ РФ поблизу Білогорівки — Гайдай

Последствия боев в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай Последствия боев в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Російські війська минулої доби масовано обстрілювали кілька населених пунктів Луганської області, які перебувають під контролем України, наступ ворога поблизу Білогорівки зупинено. Про ситуацію у регіоні повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

Він зазначив, що окупанти обстрілювали Білогорівку РСЗВ «Град», а штурм окупантів поблизу цього населеного пункту було зупинено, за цим та іншими напрямками у противника спостерігаються значні втрати.

На кордоні Донецької та Луганської областей за минулу добу російська армія завдала сім ракетних ударів, три мінометні, двічі атакувала зі ствольної артилерії та ще два рази атакувала за підтримки реактивної артилерії.

Окупанти також обстрілювали Верхньокам'янське з артилерії, «Градів» та застосовували авіацію.



За словами Гайдая, війська РФ націлені на штурм Бахмута, тому й «влаштовують терор у населених пунктах, які розташовані на підступах до цього міста».



У бій, як пише Гайдай, РФ кидає нещодавно мобілізованих мешканців окупованих населених пунктів Луганщини.

Також він зазначив, що ЗСУ утримують свої позиції у Луганській області.

Раніше 20 липня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив , що російські війська накрили вогнем Нікополь, є загиблі та постраждалі.

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