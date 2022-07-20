Шойгу приказал войскам РФ уничтожать украинские беспилотники в приграничных районах

В приграничных с Россией районах армия РФ будет уничтожать украинские беспилотники. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передает российское министерство обороны.



Глава Минобороны РФ проинспектировал российскую группировку войск (сил) «Запад», участвующую в войне в Украине. На командном пункте он заслушал доклад командующего группировкой Андрея Сычевого.



«Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника», — сообщили в Минобороны РФ.



Также министр обороны РФ отметил, что ВСУ получили «новые средства контрбатарейной борьбы».



На прошлой неделе Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр».