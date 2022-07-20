Шойгу наказав військам РФ знищувати українські безпілотники у прикордонних районах

У прикордонних з Росією районах армія РФ знищуватиме українські безпілотники. Про це заявив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, повідомляє російське міністерство оборони.



Очільник Міноборони РФ проінспектував російське угруповання військ (сил) «Захід», яке бере участь у війні в Україні. На командному пункті він заслухав доповідь командувача угрупуванням Андрія Сичового.



«Шойгу дав вказівки щодо подальшого підвищення оперативності знищення над прикордонними з Росією районами безпілотних літальних апаратів противника», — повідомили в Міноборони РФ.



Також міністр оборони РФ зазначив, що ЗСУ отримали «нові засоби контрбатарейної боротьби».



На минулому тижні Шойгу проінспектував російські угруповання військ «Південь» та «Центр».