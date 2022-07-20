Константиновка и Авдеевка попали под обстрел — Кириленко

Российские силы обстреливают Константиновку, Авдеевку и иные населенные пункты Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, около 04:00 обстреляна Константиновка.
«Исключительно городская инфраструктура. Обошлось без жертв», — сообщил Кириленко.
Также вечером и ночью оккупанты обстреливали Авдеевку. Утром приходят сообщения об обстрелах и от Торецкой военной администрации. Обстрелы, подчеркнул руководитель ОВА, идут по всей линии фронта.
«Тенденция к увеличению обстрелов по Славянску, Краматорску, Покровску», — сообщил Кириленко.
Он констатировал, что в области нет ни одного относительно безопасного города.
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