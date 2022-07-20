У Донецькій ОВА назвали головну мету російських сил

Головна мета російських сил на Донеччині зараз — це Слов'янськ. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Очільник ОВА прокоментував інформацію Генштабу ЗСУ про те, що окупанти наступають на Бахмут і намагаються захопити Вуглегірську ТЕС.



«Там продовжуються активні бойові дії. Нам зрозумілі плани ворога та його дії, як він хоче діяти. Щоб вийти на так звану дебальцевську трасу: Дебальцеве — Слов'янськ. Усі їхні спроби на Бахмутському та Лиманському напрямах спрямовані на те, щоб заволодіти основною метою — це Слов'янськ. З подальшим виходом на Краматорськ», — пояснив Кириленко.



При цьому, повідомив голова ОВА, професійні дії ЗСУ не дають можливості противнику просунутися.



«Таких спроб з боку окупантів може бути кілька за добу у найгарячіших напрямках — Мар'їнка, Красногорівка, Бахмут, Сіверськ, Слов'янськ, Краматорськ. Але вони зазнають втрат і відходять», — розповів він.



Кириленко також зазначив, що темпи евакуації мирного населення з Донецької області не можна назвати високими. У середньому це 300-350 осіб на добу.

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