Під Бахмутом і на підступах до Вуглегірської ТЕС тривають бої — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються штурмувати Бахмут та Вуглегірську ТЕС, точаться бої. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на вечір 20 липня.



На Слов'янському напрямку окупанти обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Камишеваха, Покровське та інших. Українські військові знову успішно відбили штурм ворога у районі Богородичного.



На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам'янського та Івано-Даріївки, завдали ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов'янська.



«Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчилися для ворога втратами та відступом», — зазначили у Генштабі.



На Бахмутському напрямку окупанти намагаються штурмувати Бахмут і Вуглегірську ТЕС, обстрілювали райони населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших, завдали авіаційних ударів по Покровському. У районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС тривають бої, повідомили у Генштабі.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.