Виїзд і в'їзд у захоплений військами РФ Маріуполь на вихідних буде закрито — Андрющенко

З 16:00 п'ятниці та до 6:00 понеділка окупанти закривають захоплений військами РФ Маріуполь на в'їзд та виїзд. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.



Він пояснює це рішення окупантів, намірами провести у Маріуполі посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. Посилаючись на свої джерела Андрющенко каже, що причина рішення у «поганій ночі» окупантів у Бердянську, пише, що там вони втратили «певну кількість військових».



Андрющенко закликав мешканців, що залишилися в окупованому Маріуполі, бути обережними, почистити від інформації телефони, обходити блокпости і не виходити без необхідності з будинків.

Раніше журналіст Іван Станіславський повідомив, що в окупованому Маріуполі в результаті обстрілів зруйновано роботи в жанрі монументалістики – мозаїки Алли Горської.