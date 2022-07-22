ЗСУ відбили чергові атаки окупантів на Донбасі — Генштаб

22 липня 2022, 18:59

ЗСУ відбили чергові атаки окупантів на Донбасі — Генштаб

Українські військові відбили чергові спроби російських окупантів штурмувати населені пункти на Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Повідомляється, що на Слов'янському напрямку росіяни обстрілювали райони 18 населених пунктів, зокрема Долини, Дібрівного, Богородичного та Норцівки.

На Краматорському напрямку окупанти застосували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закотне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар'ївка, Виїмка та Спірне. Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару.

«Усі спроби ворога просунутися у напрямках Верхньокам'янського та Івано-Даріївки наші воїни відбили, окупанти відійшли», — зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк та інші. Нанесли авіаційні удари біля Берестового, Білогорівки, Покровського та Веселої Долини.

«Штурмовими діями ворог намагався просунутися у напрямку Покровського, успіху не мав, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю за територією Вуглегірської ТЕС», — йдеться у зведенні.

У Генштабі також повідомили, що на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ситуація істотних змін не зазнала. Противник завдав авіаударів біля Кам'янського та Червоного.

Штурм за напрямами сіл Веселе та Водяне українські військові успішно відбили та відігнали окупантів на раніше зайняті позиції.

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