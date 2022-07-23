Оккупанты ударили по спальному району Николаева, под завалами дома остаются люди

Сегодня во время воздушной тревоги в Николаеве прозвучали взрывы. Оккупанты ударили по одному из спальных районов города. Ранения получил 16-летний подросток. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.



«16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди», — написала она в Тelegram.



«Попали по району, где всегда людно. На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых», — добавила Замазеева.



Она подчеркнула, что страна-террорист целенаправленно бьет по мирным жителям, чтобы запугать людей и посеять панику.

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