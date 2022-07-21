Российские войска выпустили семь ракет по Николаеву. Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«Около 03:05, 21 июля, российские оккупанты выпустили по городу семь ракет С-300. По предварительной информации, известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение», — рассказал Ким.



По его словам, спасательные службы ликвидировали все возгорания, возникшие в результате обстрелов. Известно об одном пострадавшем.



Также, по информации главы ОВА, в Николаевском районе 20 июля зафиксированы разрушения жилых домов и хозпостроек в результате обстрелов. Горели поля с зерновыми и лесные насаждения.



В Баштанском районе сегодня около 02:00 под обстрел попало Широкое, погиб мирный житель.