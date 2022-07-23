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Две российские ракеты взорвались в порту Одессы

23 июля 2022, 12:42

Две российские ракеты взорвались в порту Одессы

Российская армия атаковала Одессу. Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Отмечается, что оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, еще две попали в объекты инфраструктуры порта.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу зерна. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.

Согласно «зерновой сделке», разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры; состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из портов Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН; полноценное движение судов может начаться через несколько недель.

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