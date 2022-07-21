В Николаеве показали момент удара ракет по гумштабу

«Прилет» ракет в Николаев. Скриншот

В Николаеве ракеты, выпущенные российскими войсками, попали в гуманитарный штаб. Момент «прилета» зафиксировали камеры. Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«Момент попадания. В 03:00 российские оккупанты ударили двумя ракетами по одному из наших гуманитарных штабов. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели», — сообщил глава области.





Также он показал, что осталось от одного из складов с гуманитарной помощью.





Российские войска сегодня ночью выпустили семь ракет по Николаеву.