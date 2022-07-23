Окупанти вдарили по спальному району Миколаєва, під завалами будинку залишаються люди

Сьогодні під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Окупанти вдарили по одному із спальних районів міста. Поранення отримав 16-річний підліток. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.



«16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, потрапляння до житлового будинку... Під завалами люди», — написала вона у Тelegram.



«Потрапили у район, де завжди людно. На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якнайменше поранених», — додала Замазєєва.



Вона наголосила, що країна-терорист цілеспрямовано б'є по мирних жителях, щоб залякати людей та посіяти паніку.

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