Окупанти вдарили по спальному району Миколаєва, під завалами будинку залишаються люди

23 липня 2022, 20:32

Окупанти вдарили по спальному району Миколаєва, під завалами будинку залишаються люди

Сьогодні під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Окупанти вдарили по одному із спальних районів міста. Поранення отримав 16-річний підліток. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

«16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, потрапляння до житлового будинку... Під завалами люди», — написала вона у Тelegram.

«Потрапили у район, де завжди людно. На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якнайменше поранених», — додала Замазєєва.

Вона наголосила, що країна-терорист цілеспрямовано б'є по мирних жителях, щоб залякати людей та посіяти паніку.

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