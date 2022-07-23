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«Хлопок» в подконтрольном «ЛНР» Лисичанске: Погибли около 50 оккупантов

23 июля 2022, 22:35

«Хлопок» в подконтрольном «ЛНР» Лисичанске: Погибли около 50 оккупантов

В оккупированном россиянами Лисичанске произошел взрыв в здании суда. В результате погибло около 50 оккупантов. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

«В оккупированном Лисичанске испуганные рашисты пытаются скрыть "хлопок" в здании суда. Территорию орки оцепили, у людей проверяют мобильные телефоны, чтобы фото/видео с места "хлопка" не попало в сеть», — сказал Гайдай.

По его словам, там проходило заседание «штаба 6-го полка, второго армейского корпуса», погибли около 50 оккупантов.

Гайдай также отметил, что Луганщина продолжает держать оборону, и до сих пор продолжаются бои на окраинах области, в районах Белогоровки и Верхнекаменки.

«Действительно, пока очень небольшая часть Луганщины держится, но держится, и пройти оккупанты ее не могут. Там постоянные идут бои, постоянные обстрелы, попытки российской армии прорвать оборону ощущаются, потому что они бросают туда частные военные компании. Они постоянно там обстреливают эту территорию, но пока они не могут выйти на административные границы Луганской области», — сообщил глава области.

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