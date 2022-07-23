«Хлопок» у підконтрольному «ЛНР» Лисичанську: Загинуло близько 50 окупантів

В окупованому росіянами Лисичанську стався вибух у будівлі суду. Внаслідок цього загинуло близько 50 окупантів. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.



«В окупованому Лисичанську злякані рашисти намагаються приховати "хлопок" у будівлі суду. Територію орки оточили, в людей перевіряють мобільні телефони, щоб фото/відео з місця "хлопка" не потрапило в мережу», — сказав Гайдай.



За його словами, там проходило засідання «штабу 6-го полку, другого армійського корпусу», загинуло близько 50 окупантів.



Гайдай також зазначив, що Луганщина продовжує тримати оборону, і досі точаться бої на околицях області, у районах Білогорівки та Верхньокам'янки.



«Справді, поки що дуже невелика частина Луганщини тримається, але тримається, і пройти окупанти її не можуть. Там постійні ідуть бої, постійні обстріли, спроби російської армії прорвати оборону відчуваються, бо вони кидають туди приватні військові компанії. Вони постійно там обстрілюють цю територію, але поки що вони не можуть вийти на адміністративні кордони Луганської області», — повідомив голова області.