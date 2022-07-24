ВСУ отбросили оккупантов от Углегорской ТЭС — сводка Генштаба

Российские войска с разных направлений вели штурм Углегорской ТЭС, но ВСУ отбросили оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Уточняется, что на Бахмутском направлении россияне ведут бои для создания условий для наступления на Бахмут и завладения территорией Углегорской ТЭС. Они совершают обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействовали штурмовую и армейскую авиацию.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многих других. Российский БпЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.



На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Чепиля, Богородичного и Адамовки.



На Харьковском направлении россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяжье, Коробочкино, Дергачи, Победа и других.



На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Белорусские войска ужесточают охрану в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.



На Северском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское Сумской области. Кроме того, периодически вел воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.



На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы у Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спирного и Ивано-Дарьевки. Также россияне задействовали БПЛА.



На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании позиций. Обстреливал инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лепетихи и других.