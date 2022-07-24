ЗСУ відкинули окупантів від Вуглегірської ТЕС - зведення Генштабу

Російські війська з різних напрямків вели штурм Вуглегірської ТЕС, але ЗСУ відкинули окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



Уточнюється , що на Бахмутському напрямку росіяни ведуть бої для створення умов для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Вони здійснюють обстріли в районах населених пунктів Зайцево, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інші. Задіяли і штурмову та армійську авіацію.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка , Красногорівка та багато інших . Російський БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються вдосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.



На Слов'янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.



На Харківському напрямі росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Розплідник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтов, Благодатне, Прудянка, Лісове, Леб'яче , Коробочкіне, Дергачі, Перемога та інших.



На Волинському та Поліському напрямах ситуація істотних змін не зазнала. Білоруські війська посилюють охорону у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.



На Сіверському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля та Грабовське Сумської області. Крім того, періодично вів повітряну розвідку позицій сил оборони у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.



На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Піскунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар'ївки. Також росіяни задіяли БПЛА.



На Південнобузькому напрямі основні зусилля противник зосереджує утримання позицій. Обстрілював інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.