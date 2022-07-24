Новости о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область могут поступать не сразу – ISW

Вооруженные силы Украины готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области. Такое предположение опубликовали аналитики американского Института исследования войны (ISW).



Аналитики отмечают, что информация о подобном контрнаступлении может быть ограниченной. ISW пишет, что район между линией фронта и Херсоном является сельским и в основном состоит из небольших населенных пунктов. Следовательно, меньше людей смогут сообщить о передвижении войск и боев, что позволяет изменить контроль над местностью в этом районе без доказательств, которые появляются в отчетах из открытых источников. У российских властей также нет стимула сообщать о победах ВСУ.



Как сообщалось, оккупанты отключили поисковый сервис Google в Херсонской области. Там также не работают YouTube и Viber.