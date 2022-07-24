Новини про контрнаступ ЗСУ на Херсонську область можуть надходити не відразу – ISW

Збройні сили України готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області. Таке припущення опублікували аналітики Інституту американського дослідження війни (ISW).



Аналітики зазначають, що інформація про такий контрнаступ може бути обмеженою. ISW пише, що район між лінією фронту та Херсоном є сільським та в основному складається з невеликих населених пунктів. Отже, менше людей зможуть повідомити про пересування військ та боїв, що дозволяє змінити контроль над місцевістю у цьому районі без доказів, які з'являються у звітах із відкритих джерел. У російської влади також немає стимулу повідомляти про перемоги ЗСУ.



Як повідомлялося, окупанти відключили пошуковий сервіс Google у Херсонській області. Там також не працюють YouTube та Viber.