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Названа дата второго саммита Крымской платформы

25 июля 2022, 23:53

Названа дата второго саммита Крымской платформы

Второй саммит Крымской платформы в этому году состоится 23 августа в режиме онлайн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Я пригласил [президента Гватемалы] Алехандро Джамматтеи принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в режиме онлайн. Проговорил консолидацию других стран региона для участия в этом саммите», — сказал глава государства на пресс-конференции.

Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппар сегодня сообщила «Крым.Реалии», что более подробную информацию о саммите и других мероприятиях в рамках Крымской платформы МИД озвучит позднее.

В учредительном саммите Крымской платформы 23 августа 2021 приняли участие 46 стран и международных организаций. По словам организаторов, Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова. По итогам саммита всеми участниками была одобрена декларация, в которой Россию признали госудрарством-оккупантом. 

В Кремле назвали саммит Крымской платформы «антироссийским мероприятием».

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