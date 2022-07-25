Названо дату другого саміту Кримської платформи

Другий саміт Кримської платформи цього року відбудеться 23 серпня у режимі онлайн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



«Я запросив [президента Гватемали] Алехандро Джамматтеї взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі у цьому саміті», — сказав глава держави на прес-конференції.



Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар сьогодні повідомила «Крим.Реалії», що більш детальну інформацію про саміт та інші заходи в рамках Кримської платформи МЗС озвучить пізніше.

В установчому саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року взяли участь 46 країн та міжнародних організацій. За словами організаторів, Кримська платформа об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля щодо деокупації українського півострова. За підсумками саміту всіма учасниками було схвалено декларацію , в якій Росію визнали государством-окупантом.



У Кремлі назвали саміт Кримської платформи «антиросійським заходом».



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