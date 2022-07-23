Прошло меньше суток с подписания договора: Зеленский — об атаке России на Одесский порт

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар Росии по Одесскому порту. Он отметил, что это произошло менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна.



На встрече с американскими конгрессменами он рассказал о большом количестве ракетных ударов, нанесенных сегодня российскими войсками по Украине, в том числе по территории Одесского порта.



«Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует», — сказал президент.



Зеленский подчеркнул, что именно поэтому Украина не может быть страной, где есть «замороженная» война, и крайне необходимо принять меры по деоккупации украинских территорий.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу зерна. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.



Согласно «зерновой сделке», разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры; состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из портов Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН; полноценное движение судов может начаться через несколько недель.



Утром 23 июля две российские ракеты взорвались в порту Одессы. На атаку отреагировали в ООН и МИД Украины.