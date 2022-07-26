Армія РФ завдала масованого ракетного удару по Миколаївській та Одеській областях

Російські окупанти в ніч на 26 липня завдали масованого ракетного удару по південній частині України, зокрема із застосуванням авіації, — з напрямку Чорного моря. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».



«Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучення до приватних будівель прибережних сіл з наступним займанням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо, постраждалих немає», — зазначили у командуванні.



Там додали, що у Миколаївській області атаковано портову інфраструктуру.



«Водночас, по Миколаївському району завдано удару із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучення в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється», — зазначили в ОК «Південь».



За інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, вночі у місті лунала повітряна тривога.



«Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатися в укриттях!», — написав він о 04:05.