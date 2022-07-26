«ДНР» заявила про намір захопити Донецьку область до кінця серпня

Російські сили разом з угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» мають намір захопити всю Донецьку область до кінця серпня. Про це заявив «перший заступник голови мінінформації ДНР» Данило Безсонов в ефірі «Соловйов Live».



«Моє переконання, що до кінця серпня територію ДНР буде звільнено повністю», — запевняє Безсонов.

За повідомленнями Генштабу ЗСУ, українські військові успішно відбили спроби штурмів на Краматорському та Бахмутському напрямках. Крім того, аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що Збройні сили України готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.



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