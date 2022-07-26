В Минобороны РФ уверяют, что в Славянске готовится провокация

В Минобороны РФ заявили о возможной провокации в Славянске. В ведомстве уверяют, что подготовку якобы осуществляет Киев.



В российском ведомстве утверждают, что будут использованы сильнодействующие отравляющие вещества.



«На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном, общим объемом более 120 тонн», — уверяют в РФ.

Отметим, что при этом именно войска РФ регулярно обстреливают Славянск. В том числе разрушая предприятия. Так, 22 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск. Снаряды упали в центре и в частном секторе на северо-западной окраине города. Последствия обстрела видели журналисты «Новостей Донбасса». Обстрелы на Славянском направлении зафиксированы и в сегодняшней утренней сводке Генштаба ВСУ.