Обстрелы Славянска все сильнее. Почему не уезжают люди?

22 июля российские оккупанты снова обстреляли Славянск. Снаряды упали в центре и в частном секторе на северо-западной окраине города. Последствия обстрела видели журналисты «Новостей Донбасса».



В многоэтажках, где упали снаряды, оставались жить всего несколько человек. Люди говорят, что прилетает сюда не первый раз.



Посреди двора воронка от снаряда. В домах разбиты окна, балконы. Пострадали и квартиры внутри. Уже с утра коммунальные службы пришли на помощь пострадавшим. Убирают строительный мусор, стекло от множества разбитых окон, поваленные от взрыва деревья. В оконные проемы ставят фанерные щиты.



Несмотря на то, что их дважды обстреляли за последний месяц, люди не хотят покидать свое жилье. Основная причина — нет средств для переезда.



«Уезжать нам некуда, на пенсию мы не в состоянии... Будем сидеть в подвале, подвал оборудуем. А что делать? 2200 гривен пенсия», — говорит местный житель.



«Нам под 80 лет с мужем — куда нам ехать? И кому мы нужны?» — сказала другая жительница попавшего под обстрел дома.



Первые обстрелы российскими войсками Славянска были еще в марте. С тех пор город регулярно накрывало ракетами и РСЗО. Но последние две недели город обстреливают практически каждый день. В этот раз, по словам главы военной администрации, ранены два человека.



Если бы не массовая эвакуация и постоянные призывы властей уезжать, жертв могло быть намного больше. Не сегодняшний день в Славянске остается порядка 22 тысяч человек.